رئيس «صناعة النواب»: توجه رئاسي للنهوض بالقطاع ونحتاج إلى قانون موحد

أكد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك توجهًا رئاسيًا بالاهتمام بالصناعة وأن هناك جلسات استماع عقدتها اللجنة مع المستثمرين وتوصيات عُرضت علي مجلس الوزراء للاهتمام بالقطاع ، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا من القيادة السياسية، فلا يمكن أن يكون هناك تقصيرًا من الوزراء موضحًا أن الجميع متفائل بالفترة القادمة.

تنمية قطاع الصناعة وتطويره

وأكد معتز محمود خلال اجتماع اللجنة اليوم أثناء مناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره، وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي، وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ، إن مشكلة الصناعة في مصر تقع بين محورين مهمين، أولًا خريطة صناعية ودراسة ما تحتاج إليه واحتياجات السوق المحلي، إضافة للمحور الثاني، وهو ضرورة صدور قانون صناعة موحد يتناسب مع الوضع والتنسيق بين الوزارات المعنية.

دعم الصناعة

وشدد النائب البرلماني على ضرورة المحاسبة، ليس على أساس ضريبة القيمة المضافة، لكن علي القيمة الدفترية للمصنع.

وأكد حاتم عبدالغفار، رئيس غرفة مستثمري كفر الشيخ على أهمية دعم الصناعة، وقال «لا بد من خفض الاستيراد وزيادة الصادرات والثورة علي القوانين المعيقة للاستثمار وعلى رأسها قانون الضرائب الذي ورد عليه 40 تعديلًا حتى الآن وإلغاء قانون 91».

وأضاف عبدالغفار أنه من الضرورى إجراء حوار مجتمعي قابل للأخذ الصالح منه، وكذلك ضم حلقات التداول والدعم اللوجستي.

إعفاءات ضريبية

وقالت شيماء عائلة، ممثل غرفة الصناعات الهندسية، إن المشكلة في هيئة التنمية الصناعية وآليات وإجراءات التنفيذ، ولا بد من إقرار إجراءات تسمح بتسهيل الإجراءات وإقرار إعفاءات ضريبية للنهوض بقطاع الصناعة.