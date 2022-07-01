«روسيا اليوم»: اقتحام مقر مجلس النواب الليبي في طبرق «فيديو»

أعلنت شبكة «روسيا اليوم»، اقتحام مجهولين لمقر مجلس النواب الليبي في طبرق، منذ قليل، بالإضافة لإشعالهم النيران في محتوياته.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المحتجين وهم يضرمون النيران أمام مجلس النواب، قبل أن يقوموا باقتحامه ويشعلون النيران بداخله، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وذكرت قناة «فبراير» الليبية، أن المجهولين حاولوا هدم مقر مجلس النواب، باستخدام الشاحنات والمعدات الثقيلة.

وأعلنت قناة «الحدث» الدولية، حرق وتدمير القاعة الرئيسية في مبنى البرلمان في طبرق.