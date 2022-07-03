«أعمل لك قهوة؟».. حيلة جديدة للسرقة في إيطاليا وبطلتها فتاة

خدعت فتاة بالغة من العمر 29 عامًا عددًا كبيرًا من كبار السن في إيطاليا لمدة 10 أشهر من أجل السطو عليهم وسرقة منازلهم، من خلال حيلة جديدة، وهي «أعمل لك كوب قهوة؟»، وفقًا لصحيفة الجورنالي الإيطالية.

حيلة جديدة للسرقة في إيطاليا

وكان أسلوب العمل دائمًا هو نفسه تقريبًا، حيث استدرجت الفتاة حسنة المظهر، الضحايا في وسائل النقل العام من خلال خداعهم لدرجة إقناعهم بدخول المنزل معهم، من أجل مساعدتهم وخدمتهم، وبمجرد وصولهم للمنزل، تطرح عليهم سؤالًا بسيطًا «أعمل لك كوب قهوة؟» من أجل الحديث، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن كوب القهوة كان يحتوي على مواد مخدرة للتأكد أن الشخص فقد وعيه، حتى تتمكن الفتاة من سرقة المال والأشياء الثمينة والمتعلقات الشخصية من المنزل، تاركة الضحايا في حالة شبه مشوشة وغير قادرة على الرد على الانتهاك.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها شرطة جنوة أن الفتاة لها ملفات سابقة لدى الشرطة، وخدعت عدة رجال مسنين في غضون بضعة أشهر، وجرى تعقب المحتالة والقبض عليها ووضعها في سجن بمدينة ليجوريا شمال شرق إيطاليا.

ووفقًا للتقارير، بدأت تحقيقات الشرطة في سبتمبر الماضي، عندما تواصل بعض كبار السن مع خدمة الإنقاذ للإبلاغ عن سرقة منزله، ومكنت كاميرات المراقبة الموجودة على مداخل المنازل الشرطة من التعرف على المرأة والقبض عليها.

حوادث مشابهة في إيطاليا

ولم تكن تلك الحادثة الأولى من نوعها؛ فمدينة ليجوريا شهدت واقعة سرقة عمدة بلدية فنتيميليا جايتانو سكوللينو، خلال إجرائه مقابلة تليفزيونية على الهواء مباشرة، حيث فوجئ باختفاء وسرقة معطفه الذي وضعه على أحد المقاعد القريبة للغاية.