«هتعيش لـ120 سنة».. صحفي إيطالي يكشف لـ«الوطن» نظامه الغذائي طويل الأمد

ابتكر الصحفي العلمي الإيطالي، أدريانو بانزيروني، نظام غذائي وهمي، أطلق عليه «Life 120»، الذي يجعل الشخص يعيش حتى 120 عامًا، بفضل المكملات الغذائية، ما أثار تفاعل رواد التواصل الاجتماعى على فيسبوك، في محاولة لإتباع النظام.

وقال «بانزيروني» فى تصريحات لـ«الوطن»، إن «Life 120»، نظام غذائي فعال جدا، وكان له مفعول كبير على بعض الأشخاص، إذ تعدوا سن الـ110 أعوام فى إيطاليا، متوقعا أنه سيعيش 120 عاما، قائلا: «تعافيت من الصداع المستمر، حتى أن كلبي يتبع نفس النظام الغذائي».

النظام الغذائي الفعال للوصول إلى 120 عاما

أكد «بانزيروني»، أن النظام الغذائي الوهمي الذي يطيل عمر الإنسان حتى 120 عامًا، يشترط تناول أكل لحوم الخنزير فى وجبة الإفطار، كما أن هرم النظام الغذائي لا يعتمد على الكربوهيدرات التى اعتدنا عليها جميعًا، كالخبز والمكرونة و الأرز والبيتزا و الحبوب، بالإضافة الى أن النظام الغذائي ليس له مدة معينة لأتباعه، فلابد اتباعه مدى الحياة، حيث أن بعد كل 3 أشهر من النظام الغذائي، من الضروري الصيام لمدة 5 أيام عن جميع الأطعمة، وتناول الشاي والقليل من الماء والمكملات الغذائية فقط.

تجربة الأشخاص بعد تناول النظام الغذائى فى إيطاليا

وبحسب صحيفة «لا كوريري ديلا سيرا»، قالت الأختان لورا وإبريليا سافونشيني، المقيمان في روما، البالغين من العمر 76 و83 على التوالي، انهم يودان العيش حتى 120 عاما، وذلك لأنهم يريدون الاستمتاع بصحبة أسرته، حيث لديهم 8 أطفال و 10 أحفاد، مؤكدين أنهم فقدوا ما يقرب من 30 كجم ليصل وزنها 70 كجم، كما يستمتعون بصحة جيدة.

ويذكر أن فى 2018، أتهم «بانزيروني»، بتهمة ممارسة مهنة الطب دون الحصول على أي نوع من المؤهلات الطبية التى تؤهله لابتكار انظمة غذائية فعالة، حيث قامت نقابة أطباء مدينة لاتسيو، بإدانته بتهمة الاحتيال، ولكن اثبت عكس ذلك ونال متابعة أكثر من 1.5 مليون إيطالى.