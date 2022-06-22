طفل رضيع يبتلع مخدر الحشيش في إيطاليا.. والأم: «معرفش خده إزاي»

ابتلع طفل لم يتعد عمره الـ10 أشهر، كمية كبيرة من مخدر الـ«حشيش»، بمدينة ريميني شمال شرق إيطاليا، ما أدى لدخوله في غيبوبة لعدة ساعات ووضعه بغرفة الرعاية المركزة.

وضع طفل ابتلع حشيش يغرفة الرعاية المركزية

وبحسب صحيفة «الجورنالي» الإيطالية، فإن أطباء غرفة الطوارئ في مستشفى «ريميني» بمدينة ريميني شمال شرق إيطاليا، اليوم الأربعاء، أكدوا لوالدي الطفل الرضيع، عدم استجابته للأدوية، ما اضطرهم لوضعه بغرفة الرعاية المكزية.

والدة الطفل: كان يلعب في الحديقة وأكل التراب

وقالت والدة الطفل الرضيع، إن ابنها كان يلهو أثناء خروجهم للحديقة العامة للتنزه، وإنه كان يلعب على الأرض ويزحف ومن المتوقع أنه أكل التراب عن غير قصد، «معرفش خده إزاي»، في حين لم يقتنع فريق الأطباء بحديث الأم، خاصة عقب إجراء الفحوصات الطبية له والتي أظهرت إصابته بتسمم حاد نتيجة تناوله كمية كبيرة من الـ«حشيش».

وأبدى الأطباء شكوكهم، الأمر الذي دفع إدارة المستشفى للاتصال بشرطة المدينة، والتي فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع الحادث، وتحديد جميع التحركات التي قام بها الزوجان وطفلهما خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى تفتيش منزلهما.

الطفل ابتلع كمية كبيرة من الحشيش

وكشفت التحقيقات أن الطفل الرضيع، ابتلع كمية كبيرة من الحشيش، أثناء زحفه على الأرض في أحد الحدائق العامة التابعة للمدينة.

وفي سياق متصل، قال أحد أطباء المستشفى، إن الطفل ما زال يخضع للمراقبة داخل غرفة العناية المركزة، وتحسن وضعه الصحي بشكل كبير.

يذكر أن والدة الطفل من مدينة ريميني الإيطالية، بينما والده من أصل أجنبي، وكانا يصطحبان طفلهما للتنزه داخل إحدى الحدائق العامة، لكنه زحف على الأرض حتى ابتلع كمية من الحشيش.