الدنمارك: سقوط ضحايا في إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاجن

أعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم، سقوط ضحايا في إطلاق نار بمركز تسوق في العاصمة كوبنهاجن، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

مقتل شخصين في النرويج

وفي سياق متصل وقبل نحو أسبوع، قالت الشرطة النرويجية في ساعة مبكرة لقي شخصين حتفهما كما أصيب عشرة في إطلاق نار في ملهى ليلي في العاصمة النرويجية أوسلو، وقالت محطة إن.أر.كيه ووسائل إعلام محلية أخرى إن إطلاق النار وقع في حانة لندن، وهي حانة شهيرة للمثليين وملهى ليلي في وسط المدينة.

وأضافت الشرطة أنه اعتقال مشتبه به في مكان قريب. ولم يعرف على الفور الدافع وراء الهجوم، وقالت شرطة أوسلو على تويتر «تأكد مقتل شخصين»، وقالت الشرطة للصحفيين في مكان الحادث إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة.