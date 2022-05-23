وزير الدفاع الأمريكي: الدنمارك قدمت قاذفات قنابل لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الأميركي ولويد أوستن، اليوم الاثنين، إنّ الدنمارك قدمت قاذفات قنابل لأوكرانيا لحماية سواحلها، وفق نبأ عاجل نقلتة قناة العربية.

مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وأعلنت برلين في وقت سابق، عن شحنة من دبابات جيبارد المضادة للطائرات لتعزيز الدفاعات الأوكرانية وسط محاولات تقدم من جانب روسيا في شرق البلاد، ومن المرجح أن تتوسع مجموعة من رؤساء الدفاع الدوليين دعاهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لتنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا عندما تجتمع للمرة الثانية.

قاعدة رامشتاين الجوية

ومنذ ذلك الحين، جذبت مجموعة الاتصال الأوكرانية، التي ضمت 40 دولة أعضاء في التجمع الافتتاحي في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا في 26 أبريل، مزيدًا من الاهتمام، ورفض مسؤولو دفاع أمريكيون إعطاء حصيلة لأن الردود لا تزال مستمرة، ويعقد الاجتماع عن طريق التداول عبر الهاتف.