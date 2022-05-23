تسجيل أول إصابات جدري القرود في الدانمارك واسكتلندا ونصائح بعزل المخالطين

تشهد أخبار «جدري القرود» أحداثًا متسارعة، وسط مخاوف من تكرار سيناريو كورونا مع دخول دول جديدة لقائمة الدول المسجل بها إصابات بالمرض، فضلاً عن تحذيرات جديدة بضرورة عزل المخالطين لحالات الإصابة عالية الخطورة، وأعلنت الدانمارك وأسكتلندا تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود قبل قليل، وفقًا لقناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وضمن أخبار جدري القرود ارتفع عدد الدول التي سجلت إصابات بالفيروس عالميًا إلى 17 دولة، وارتفعت الإصابات إلى 95 حالة عالميًا.

الصحة العالمية: العالم يواجه تحديات هائلة

وتزامنًا مع انتشار الإصابات بفيروس جدري القرود، حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، «تيدروس أدهانوم»، من أن العالم يواجه تحديات هائلة، بما في ذلك كوفيد والحرب في أوكرانيا وجدري القرود وفقًا لشبكة «بي بي سي».

ويُعد جدري القرود الفيروس الأكثر شيوعًا في الأجزاء النائية من وسط وغرب أفريقيا، ولا ينتشر بسهولة بين الناس وعادة ما يكون المرض خفيفًا.

نصائح بعزل المخالطين للمصابين

ويتعافى معظم الأشخاص الذين يصابون بالفيروس في غضون أسابيع قليلة، وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

وفاجأ تفشي المرض العلماء، وأصدر مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة نصائح جديدة، قائلين إن المخالطين للحالات عالية الخطورة يجب أن يعزلوا أنفسهم لمدة ثلاثة أسابيع. وأصبحت بلجيكا أول دولة تعلن عن الحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع للأشخاص المصابين يوم الجمعة الماضي.

توقعات بإعلان إصابات جديدة في المملكة المتحدة اليوم

ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من الحالات المؤكدة في المملكة المتحدة اليوم، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان، وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إنه يجري التحقيق في عدد من حالات جدري القرود الأخرى المشتبه بها دون تسمية الدول المعنية وحذرت من احتمال تأكيد المزيد من الإصابات.

وبعد تفشي المرض لأول مرة في المملكة المتحدة، بدأ اكتشاف الفيروس في جميع أنحاء أوروبا، حيث أكدت وكالات الصحة العامة في إسبانيا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإيطاليا والسويد تسجيل إصابات.