تخريج الدفعة الخامسة لدورة التعليق الإذاعي والتليفزيوني بنقابة الصحفيين

شهدت نقابة الصحفيين اليوم، تخريج الدفعة الخامسة من دورة «التعليق الإذاعي والتليفزيوني، وتضمنت الدورة التي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات الصحفيين في مجال التعليق الإذاعي والتليفزيوني، وهي: «تعلم مهارات الأداء الصوتي، والتدريب على مهارة الارتجال، وإدارة أعمال التعليق الصوتي، وتطوير ملكة التخيّل لدى المعلّق الصوتي، وكيفية إدارة الأزمات والوقت والضغوط، وفن الصمت والوقفات الكلامية، وتقنيات التعامل مع الميكرفون».

دورة التعليق الإذاعي والتليفزيوني

كما تضمنت إجادة كافة فنون التعليق الصوتي «الإخباري، الوثائقي، الإعلانات»، وتعلم مهارات تقديم البرامج، والندوات والمؤتمرات، والتدريب على مهارات التحكم بالصوت، وأنواع الطبقات الصوتية، وتعلم المفاتيح الأساسية في تحليل النص من أجل التعليق الصوتي، وتعلم أسس «ستانسلافيسكي» الخاصة بالتعليق الصوتي، وتعلم الأنواع الأربعة للتنفس، وتطبيقاتها في التعليق الصوتي.

تكريم الخريجين

وقامت بالتدريب الإعلامية رضا الكرداوي المذيعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وفي نهاية الحفل قام الكاتب الصحفي حماد الرمحي بتكريم الخريجين وتسليمهم الشهادات.