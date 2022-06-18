بعد أزمة القُبلات.. حسن يوسف: لن أدلي بتصريحات إلا لأعضاء نقابة الصحفيين

وضع الفنان حسن يوسف، شرطًا من أجل الإدلاء بأي تصريحات صحفية في الفترة المقبلة، وهو أن يكون من يتحدث معه يكون عضوا بنقابة الصحفيين، كونه أخذ مقالب كثيرة، على حد قوله: «فيه شباب بيكلموني يقولوا لي أنا فلان الفلاني من موقع كذا، ويكون اسم الموقع غريب، بس أنا بصدق أنه صحفي ومش برضى أكسفه، فبيفضل يكلمني، وفي الآخر اكتشف أنه شخص ملهوش أي علاقة بالصحافة»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

أتخوف من تحريف التصريحات وإخراجها عن سياقها

وأضاف «يوسف»، أنه حتى إن كان الشخص له علاقة بالصحافة، يقوم بتحريف التصريحات عن سياقها ويكتبها من وجهه نظره، لذلك لن يتحدث مع أي شخص في أي جريدة إلا إذا كان يحمل عضوية نقابة الصحفيين: «أي حد يكلمني عشان أرد عليه يبعت لي كارنية يُثبت أنه مقيد بنقابة الصحفيين»، وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها عن القُبلات في السينما: «في ناس بتتكلم ملهاش علاقة بالصحافة خالص بيتسلوا علينا، معرفش بيجيبوا تليفوناتنا منين، وإحنا بنصدق».

أخشى أن يهتم الصحفيين بالتريندات بعيدًا عن المهنية

وتابع الفنان حسن يوسف: «هما بيسألوا عن حاجات من زمان من باب الفضول، وهو ولا صحفي ولا حاجة، وبياخد أي كلام وبيحرمه على كيفه ومزاجه»، موضحًا أن آفة الصحافة الآن هي الشباب الصغير الذي يبحث عن التريند لنفسه، فيقول أي كلام وهو لا يعرف أن الأسلوب الصحيح ليكون صحافيًا جيدًا، أن يكون صادقًا ودقيقًا في كل كلمة يكتبها.