جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب منشطات وسلع غذائية محظور تصديرها

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، برئاسة عبدالحي أبو الروس، مدير عام جمارك الصادر، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية برئاسة علاء السيد، وبالاشتراك مع إدارة مباحث ميناء دمياط، من ضبط محاولة تهريب كمية من المنشطات والسلع الغذائية المحظور تصديرها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة القواعد المنفذة لأحكام الاستيراد والتصدير وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 141 لسنة 2022.

ضبط أصناف محظور تصديرها

وبناءً على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة للصادر وإدارة مكافحة التهرب الجمركي، بوجود معلومات مفادها محاولة شركة «ا. ل. ا» تصدير أصناف مخالفة للمستندات ومحظور تصديرها داخل مشمول البيان الجمركي رقم 12057 لسنة 2022 صادر دمياط، والصنف طبقا للمستندات المقدمة، عبارة عن مواد غذائية متنوعة.

جرى تشكيل لجنة جمركية مشتركة من محمد نور مدير إدارة حركة الصادر، ومصطفى جمال ومحمد أبو راية بإدارة الحركة، وأيمن الدسوقي ومحمد السعيد مديري إدارت المكافحة، وطارق الفرارجي وعمرو نوفل ومصطفى يوسف بإدارة التعريفة، للمعاينة، وتبين وجود 144 كرتونة وفي كل منها 12 علبة وبكل منها 12 عبوة 30 ملي بإجمالي 20736 عبوة منشط جنسي، و112 كرتونة بكل منها 20 كيس عدس وزن 500 جرام بوزن إجمالي 1120 كيلوجرام.

وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة حوالي مليون و714 ألفا و880 جنيها.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة

وقرر أشرف عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار وزارة التجارة، وذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.