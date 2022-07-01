شاب يجرح نفسه داخل دروة مياه مسجد في دمياط.. قطع جسمه بـ«الكتر»

جرح شاب نفسه بآله حادة «كتر» في مناطق متفرقة من جسده، داخل دورة مياه مسجد البحر، بمنطقة الدهايمة التابعة لقرية كفور الغاب بمركز كفر سعد في محافظة دمياط، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى دمياط التخصصي.

جروح قطعية بمناطق متفرقة

كشف التقرير الطبي، إصابة المدعو «محمد ع.»، 35 سنة بجرح قطعي فى البطن طوله 15 سنتيمترا، وجرح قطعي في الرقبة، وجرح آخر في فروة الرأس.

وأكد مصدر طبي، أنه تم تحرير محضر بنقطة شرطة مستشفى دمياط التخصصي، وأن سبب الإصابات «ادعاء مشاجرة».

شهود عيان يروون ما حدث

قال شهود عيان من أهالي القرية، أن المذكور معروف عنه تعاطي المواد المخدرة، خاصة الشابو، وأنه دخل في حالة لا شعورية نتيجة إدمانه المخدرات، وأقدم على طعن نفسه.

وأوضحوا أن المذكور طعن نفسه بواسطة آلة حادة «قطر»، داخل دورة مياه مسجد البحر، وأحدث جروحا متفرقة بجسده.