غرق زوجين في فرع دمياط بالمنوفية.. واستخراج جثة الزوجة

شهدت قرية «مشيرف» التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، غرق زوجين، أثناء قيام الزوجة بغسيل القمح في فرع دمياط، وحاول الزوج إنقاذ حياتها لكنهما فارقا الحياة.

وعلى الفور تجمع الأهالي لمحاولة استخراج الجثمانين، وجرى إخطار مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتشال جثة الزوجة

ونجح فريق الإنقاذ النهري في المنوفية، في انتشال جثمان ربة المنزل، وجار البحث عن الزوج حتى الآن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مباشرة التحقيقات

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد غرق زوجين في قرية مشيرف، هما «ع.م»، 42 سنة، و«و.ا»، 25 سنة، وتولت جهات التحقيق مباشرة تحقيقاتها في الواقعة.