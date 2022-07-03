وزير المالية: عجز الموازنة وصل إلى 6.1% وهذا لم يحدث منذ عشرات السنين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة خارجة من فترة فوضى وثورتين واضطرابات وتعطل السياحة لسنوات، وكان المواطنون يعانون من نقض الغاز الطبيعي والكهرباء والبطالة وصلت إلى 13%، ولكن بعد 30 يونيو تم حل مشكلة الغاز وإنفاق أكثر من تريليون جنيه على الكهرباء وتصديرها وإقامة حياة كريمة وإنشاء بنية تحتية قوية، متابعا: «الناس بتقول أنتوا بتعملوا بنية تحتية طب هو حد كان عنده استعداد يجي بلد مفهاش بنية تحتية ولا احتياطي دولاري قوي، لا مصري ولا أجنبي ولا عربي هيجي».

المنطقة في حالة اضطراب

وأضاف معيط، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المنطقة كلها في حالة اضطراب وهذا يفرض على مصر أعباء مالية خاصة بعد عودة العاملين في ليبيا، الذين كان يقدر عددهم بأكثر من مليوني ونصف المليون مصري، مبينا أن مصر تعاملت في ذلك من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وأصبحت تصدر الغاز الطبيعي، وتم إقامة شبكة طرق وكباري مع حل مشكلة العملة الصعبة، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة بعد الانتهاء من البنية التحتية هي إقامة استثمار مباشر لذا تم تنفيذ وثيقة ملكية الدولة.

عجز الموازنة في مصر قبل وبعد ثورة 25 يناير

وأشار وزير المالية إلى أن عجز الموازنة في عام 2009 و2010 كان 8.1% ثم العام الذي يليه أصبحت 9.8% ثم في عام 2012/2013 كان عجز الموازنة 13% تقريبا ثم في عام 2015/2016 أصبح 12.5% ثم بدأت مصر تتحكم بطريقة منتظمة في العجز وحاليا وصل إلى 6.1%، وهذا لم يحدث من عشرات السنين، لافتا إلى أن هذا العجز يشمل أيضا خدمة الدين.

تطورات نسب العجز في مصر

وأكد وزير المالية، أن التقارير الدولية تشير إلى أن العجز 5.4% للدول النامية وحاليا مصر عجزها 6.1% لذا فهو ليس أعلى عجز في العالم مبينا أن متوسط العجز العالمي 5.4%، لافتا إلى أن مصر عملت خطة لتخفيض الدين من 103% خلال يونيو 2016 وأصبح 91% في 2018 ثم أقل في 2019 حيث سجل 84%، وفي 2020 أصبح 81% فقط، مؤكدا أن الدين في مصر في عام 2009/ 2010 وصل إلى 79% وهذا يعني أن مصر تقترب من النسب التي كانت قبل قيام ثورة 25 يناير.