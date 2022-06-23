حقيقة تحطم طائرة وزراء حكومة الدبيبة في ليبيا.. خلل فني وهبوط اضطراري

تداولت وسائل إعلام أخبار عن تحطم مروحية كانت تُقل وزراء بحكومة عبد الحميد الدبيبة، خلال إقلاعها من مطار جادو الليبي.

ونفى الدبيبة، خبر تحطم مروحية تقل وزراء بحكومته، وقال الناطق باسم حكومته، إن خللا فنيا تسبب في هبوط اضطراري لمروحية تقل وزراء دون إصابات، وذلك بحسب ما نشرته قناة «العربية».

مصادر: لا إصابات بالغة جراء حادث طائرة وزراء الدبيبة

ونشرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أول صور التقطت للمروحية الليبية التي كانت تقل وزراء في حكومة الدبيبة، مشيرة إلى أنها تعرضت في وقت سابق اليوم، لحادث حين كانت تقل على متنها عددا من وزراء حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب ما نقلته روسيا اليوم عن مصادر ليبية مسؤولة، لم يتم تسجيل إصابات بالغة جراء حادثة المروحية التي كانت تقل وزراء في حكومة الدبيبة. كما أكدت مصادر للعربية أيضا أنه لا إصابات بالغة أيضا جراء الحادث.

خلل فني حدث في الطائرة أثناء إقلاعها بوزراء بحكومة الدبيبة

ونفى موقع عين ليبيا الإخباري، نقلا عن مصادره، الأنباء المتداولة حول تحطم مروحية تقل وزراء في الحكومة خلال إقلاعها من مدينة جادو، موضحًا أنّ ما حدث هو خلل فني في الطائرة في أثناء إقلاعها.

كانت وسائل إعلام ليبية، أعلنت في وقت سابق سقوط طائرة مروحية في أثناء إقلاعها من جادو، «كانت تقل على متنها عددا من وزراء حكومة الدبيبة، من بينهم خالد مازن ومحمد الحويج».