مسجد في بني سويف يحاكي مناسك الحج للأطفال بـ«مجسم للكعبة»

نظمت إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز في مدينة بني سويف، احتفالية دينية تعليمية ومحاكاة لمناسك الحج للأطفال، وذلك بعمل مجسم للكعبة الشريفة والطواف حولها وترديد تكبيرات العيد.

جلباب أبيض ومجسم للكعبة

وبدأ الأطفال، بارتداء جلباب أبيض، بتمثيل نموذج لمناسك الحج، حيث قاموا بأداء صلاة العيد بتكبيراتها، والتف الأطفال حول مجسم للكعبة الشريفة مرتدين زى الإحرام ورددوا بصوت عال «لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك».

شاشة عرض فيديوهات تعليمية لمناسك الحج

واستعانت إدارة المسجد برئاسة المستشار أحمد عبد الجواد، بشاشة لعرض مناسك الحج أمام الأطفال وتشغيل تكبيرات العيد وترديد الاطفال خلفها وعرض قصة الكعبة والفيل، وشرح مناسك الحج، ثم عمل معايشة للاطفال بالطواف والسعي بانفسهم والتلبية، وسط فرحة منهم وأولياء أمورهم.

تهدف الإحتفالية إلى تعريف الاطفال كيفية أداء مناسك الحج

وتهدف الاحتفالية إلى تعريف الأطفال على كيفية أداء مناسك الحج، حيث يرتدى الأطفال زى الإحرام، ويقومون بأداء مناسك الحج بداية بالطواف حول الكعبة، ثم السعى بين الصفا والمروة، وكل ذلك من خلال مجسمات نظمتها إدارة المسجد ثم أدوا صلاة العيد جماعة.

واستعانت إدارة المسجد بفتوى لدار الإفتاء، والتي اباحت تعليم مناسك الحج وعمل محاكاة حيث وضعت إدارة المسجد الفتوى أمام أولياء أمور الأطفال.