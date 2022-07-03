«أوقاف بني سويف» تستعد لعيد الأضحى بـ60 إمام مسجد وخطيب 

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة بني سويف، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بتجهيزها 60 إمام مسجد وخطيب لأداء صلاة العيد بساحات المساجد المختلفة بمدن ومراكز المحافظة المختلفة.

غرفة عمليات استعدادا لعيد الأضحى المبارك

وشكلت مديرية الأوقاف غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة، للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة، لمتابعة أعمال النظافة، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد داخل الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى والجامعة.

ويبلغ عدد الساحات التي جرى تخصيصها لأداء صلاة عيد الأضحى في بني سويف 30 ساحة مسجد على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مع الدفع بخطيبين أحدهما أساسي والآخر احتياطي، فضلاً عن متابعة أعمال جمع صكوك وجلود الأضاحي

استعدادات المديريات في بني سويف لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وفي سياق آخر وضعت مديرية التضامن خطة توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، فيما استعدت مديرية الزراعة بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة متصلة بغرفة عمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية قد تحدث استغلالاً لأجازة العيد في حين تستعد مديرية الشباب والرياضة بفتح جميع مراكز الشباب لممارسة الأنشطة المختلفة سواء الرياضية أو الثقافية أو الصحية ، والدينية الفنية والاجتماعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك