وزير الرياضة: الأهلي غير أسلوب «كاف».. «ومش لازم نبقى طفاية حريق»

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» المتخذة أمس الأحد، قائلا: «اتحاد الكرة المصري يجب أن يأخذ وبشكل احترافي بأن كافة المراسلات مبكرا ويرسلها لكافة الأندية حتى يكون بوسع الجميع التحليل والمذاكرة أمام كاف».

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال مداخلة هاتقية، ببرنامج، «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مطالبات الأهلي الأخيرة بعد أزمته أسهمت في تغيير أسلوب وقرارات الاتحاد الأفريقي.

مش لازم نبقى طفاية حريق بعد الحدث

وتابع: «الأهلي أسهم في تغيير أسلوب إدارة الاتحاد الأفريقي، القرارات بدري والتخطيط بدري ومش لازم نبقى طفاية حريق بعد الحدث لكن التخطيط المبكر مهم ودي حاجة كويسة، وبنقول لاتحاد الكرة حط خططك لأنك المسؤول».

وعن لجنة التحقيق وما خلصت إليه من نتائج، قال: «اللجنة مسكت تفاصيل كتيرة جداً وأهمها أن النادي الأهلي له حق، ومفيش خطاب راح ليه عشان يتقدم لاستضافة نهائي أبطال أفريقيا، والاتحاد الأفريقي أرسل خطاباً منذ 19 يناير وحتى 28 فبراير وهو خطأ إداري في اتحاد الكرة ويجب أن يتخذ إجراءاته».

الأهلي له الحق في اتخاذ إجراءاته

وواصل: «الأهلي له الحق في اتخاذ إجراءاته، وهو عضو جمعية عمومية في اتحاد الكرة ومنقدرش نشيل أي اتحاد إلا في حالة المخالفات المالية».

وكان المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الأحد، قد أصدر عددا من القرارات الهامة بشأن البطولات الأفريقية للأندية والمنتخبات خلال الفترة المقبلة، وذلك في الاجتماع الذي عقد في مدينة الرباط بالمغرب بحضور باتريس موتسيبي رئيس «كاف».

وقرر كاف، برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، إقامة نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بنظام الذهاب والإياب بداية من نسخة 2023، بدلا من مباراة واحدة كما حدث خلال الثلاث مواسم الماضية.