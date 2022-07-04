صادرات السلع الهندسية تسجل 1.5 مليار دولار بارتفاع 31% خلال 5 أشهر

سجّلت صادرات السلع الهندسية ارتفاعا بنسبة 31% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو الماضي إلى 1.5 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعاً بنسبة 25% في شهر مايو 2022 مقارنة بنفس الشهر من 2021 حيث بلغت 264.7 مليون دولار في مايو 2022 بالمقارنة بـ 211.7 مليون دولار في مايو2021.

أهم القطاعات التصديرية

وكشف التقرير، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو 2022 بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2021 هي «الأجهزة الكهربائية وسجلت زيادة بنسبة 52%، والكابلات وحققت نموا بنسبة 81%، ومكونات السيارات سجلت ارتفاعًا بنسبة 6.1%، والأجهزة المنزلية حققت 14%، وحققت وسائل النقل زيادة 5% والمعادن سجلت 72%».

زيادة الصادرات إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا

وذكر تقرير المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أهم الدول التي زادت الصادرات إليها في قارة أوروبا هي «المملكة المتحدة – سلوفاكيا - فرنسا– المانيا – التشيك – إسبانيا- وإيطاليا»، وفي آسيا «السعودية – الامارات - الكويت - الأردن –لبنان»، وفي أفريقيا «الجزائر- المغرب- ليبيا».

ورهن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار زيادة صادرات القطاع في ظل هذه الظروف العالمية بضرورة قيام الحكومة بتطبيق عدد من الإجراءات أبرزها خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية وإزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية والعمل على تعميق التصنيع المحلي للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية، وخلق حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي وصرف مستحقات المصدرين في مدة 3 أشهر من تاريخ التقدم بالمستندات، وفقا للبيان.

وأشار «الصياد»، إلى أن قدرات المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية موجودة في ظل استمرار الطلب الخارجي المرتفع على منتجات القطاع وذلك في الأسواق التقليدية إضافة إلى الأسواق الجديدة التي يعمل المجلس على التواجد بها، وهو ما يعد مشجعا للحكومة للّجوء إلى تطبيق إجراءات داعمة للقطاع الهندسي بوصفه الحصان الرابح للصادرات في السنوات المقبلة.