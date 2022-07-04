أعمال شغب تودي بحياة 18 شخصا.. وإصابة 243 آخرين في أوزبكستان

لقي 18 شخصًا مصرعهم وأصيب 243 آخرين نتيجة أعمال شغب جامعية في إقليم كاراكالباكستان الأوزبكي، وفقًا لما أعلنه ممثل مكتب المدعي العام لأوزبكستان، أبرور ماماتوف.

وقال «ماماتوف» على الهواء مباشرة على قناة «أوزبكستان 24» التلفزيونية إنَّ أعمال الشغب التي وقعت في نوكوس يومي 1 و2 يوليو أسفرت عن مقتل 18 شخصًا، وإصابة 243 بجروح متفاوتة الخطورة، بما في ذلك 38 من ضباط إنفاذ القانون.

مقتل 18 إصابة 243 في أعمال شغب بأوزبكستان

وكانت احتجاجات غير مرخصة على التعديلات الدستورية قد خرجت في أوزبكستان، ثم تحولت إلى أعمال شغب وعنف، أسفرت عن وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين ورجال الأمن.

تدخل السلطات المحلية

من جهتها، صرحت وزارة الداخلية الأوزبكية بأن قوات الأمن تمكنت من استعادة النظام في المدينة، وصرحت السلطات المحلية باحتجاز منظمي أعمال الشغب، الذين حاولوا السيطرة على السلطة في المدينة. وقد أعلن رئيس أوزبكستان، شوكت ميرمزيويف، حالة الطوارئ في الإقليم ابتداءً من 3 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس القادم.