أعلن التلفزيون الإيطالي، اليوم الأحد، مصرع 5 أشخاص في انهيار جليدي بجبال الألب، وفق نبأ عاجل نقلته قناة "العربية".

تحذيرات من انهيارات جليدية

ويشار إلى أنّه يتم حث أي شخص يتجه إلى إيطاليا وتحديداً تلك المنطقة على التحقق من الظروف ، مع وجود تحذيرات خطيرة من الانهيار الجليدي في معظم جبال الألب الجنوبية.

انهيارات جليدية

وشوهد انهيار جليدي كبير بما يكفي لقتل أو دفن أو إصابة شخص في جبل أليمر في حديقة أوراكي جبل كوك الوطنية الإيطالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت هناك انهيارات ثلجية مماثلة الحجم على المنحدرات المواجهة للشمال والشرق في واناكا الأسبوع الماضي.