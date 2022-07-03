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عاجل.. مصرع 19 وإصابة 12 إثر سقوط حافلة في واد عميق بباكستان «فيديو»

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سارة ثروت
12:41 م | الأحد 03 يوليو 2022
حطام حافلة سقطت فى واد ببكاستان

حطام حافلة سقطت فى واد ببكاستان

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرين، اليوم الأحد، جراء سقوط حافلة ركاب في وادٍ عميق بباكستان، بعد انزلاقها من على طريق جبلي وسط هطول أمطار غزيرة في جنوب غرب البلاد، بحسب وكالة أنباء «أسوشيتد برس».

مصرع 19 في سقوط حافلة في واد عميق بباكستان 

وقال مهتاب شاه، مساعد مدير منطقة شيراني في إقليم بلوشستان، إن ما يقرب من 35 شخص كانوا على متن الحافلة، مضيفا أنّ رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت حطام الحافلة المدمرة وفي المنطقة المحيطة بها.

وأضاف «شاه»، أن الحافلة انزلقت على ما يبدو عن الطريق الموحل وسط هطول أمطار غزيرة وفقد السائق السيطرة عليها؛ لتسقط بعمق نحو 61 مترا في الوادي.

يذكر أن حوادث الطرق المميتة شائعة في باكستان بسبب سوء البنية التحتية للطرق وتجاهل قوانين المرور، فضلا عن سوء صيانة المركبات.

حوادث مماثلة فى باكستان

وقتل 22 شخصا، الشهر الماضي في حادث مماثل، عندما سقطت حافلة في واد بمنطقة قلعة سيف الله.

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بقلم سارة ثروت