عاجل.. مصرع 19 وإصابة 12 إثر سقوط حافلة في واد عميق بباكستان «فيديو»
كتب:
سارة ثروت
12:41 م | الأحد 03 يوليو 2022
حطام حافلة سقطت فى واد ببكاستان
لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرين، اليوم الأحد، جراء سقوط حافلة ركاب في وادٍ عميق بباكستان، بعد انزلاقها من على طريق جبلي وسط هطول أمطار غزيرة في جنوب غرب البلاد، بحسب وكالة أنباء «أسوشيتد برس».
#Quetta-bound passenger coach Sadda Bahar coming from #Rawalpindi met the tragic accident & plunged into a deep ditch near Dhana Sar, #Zhob, 25 out 31 passengers died & others were injured #Balochistan #TheKillerHighway pic.twitter.com/pJzNrfqGK6— Bahot Baluch باہوٹ (@Bahot_Baluch) July 3, 2022
مصرع 19 في سقوط حافلة في واد عميق بباكستان
وقال مهتاب شاه، مساعد مدير منطقة شيراني في إقليم بلوشستان، إن ما يقرب من 35 شخص كانوا على متن الحافلة، مضيفا أنّ رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت حطام الحافلة المدمرة وفي المنطقة المحيطة بها.
ژوب بس حادثہ 25 ہلاک— ہمدرد بلوچ (@hamdardbaloch12) July 3, 2022
بلوچ نسل کشی کے لیےریاست کی طرف سے سنگل روڈ بھی بہت اچھا ہتیار ہے۔#Balochistan pic.twitter.com/NHHtp5dWe9
وأضاف «شاه»، أن الحافلة انزلقت على ما يبدو عن الطريق الموحل وسط هطول أمطار غزيرة وفقد السائق السيطرة عليها؛ لتسقط بعمق نحو 61 مترا في الوادي.
يذكر أن حوادث الطرق المميتة شائعة في باكستان بسبب سوء البنية التحتية للطرق وتجاهل قوانين المرور، فضلا عن سوء صيانة المركبات.
حوادث مماثلة فى باكستان
وقتل 22 شخصا، الشهر الماضي في حادث مماثل، عندما سقطت حافلة في واد بمنطقة قلعة سيف الله.