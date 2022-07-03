عاجل.. مصرع 19 وإصابة 12 إثر سقوط حافلة في واد عميق بباكستان «فيديو»

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرين، اليوم الأحد، جراء سقوط حافلة ركاب في وادٍ عميق بباكستان، بعد انزلاقها من على طريق جبلي وسط هطول أمطار غزيرة في جنوب غرب البلاد، بحسب وكالة أنباء «أسوشيتد برس».

#Quetta-bound passenger coach Sadda Bahar coming from #Rawalpindi met the tragic accident & plunged into a deep ditch near Dhana Sar, #Zhob, 25 out 31 passengers died & others were injured #Balochistan #TheKillerHighway pic.twitter.com/pJzNrfqGK6 — Bahot Baluch باہوٹ (@Bahot_Baluch) July 3, 2022

مصرع 19 في سقوط حافلة في واد عميق بباكستان

وقال مهتاب شاه، مساعد مدير منطقة شيراني في إقليم بلوشستان، إن ما يقرب من 35 شخص كانوا على متن الحافلة، مضيفا أنّ رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت حطام الحافلة المدمرة وفي المنطقة المحيطة بها.

ژوب بس حادثہ 25 ہلاک

بلوچ نسل کشی کے لیےریاست کی طرف سے سنگل روڈ بھی بہت اچھا ہتیار ہے۔#Balochistan pic.twitter.com/NHHtp5dWe9 — ہمدرد بلوچ (@hamdardbaloch12) July 3, 2022

وأضاف «شاه»، أن الحافلة انزلقت على ما يبدو عن الطريق الموحل وسط هطول أمطار غزيرة وفقد السائق السيطرة عليها؛ لتسقط بعمق نحو 61 مترا في الوادي.

يذكر أن حوادث الطرق المميتة شائعة في باكستان بسبب سوء البنية التحتية للطرق وتجاهل قوانين المرور، فضلا عن سوء صيانة المركبات.

حوادث مماثلة فى باكستان

وقتل 22 شخصا، الشهر الماضي في حادث مماثل، عندما سقطت حافلة في واد بمنطقة قلعة سيف الله.