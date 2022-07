عاجل.. مصرع 19 وإصابة 12 إثر سقوط حافلة في واد عميق بباكستان «فيديو»

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرين، اليوم الأحد، جراء سقوط حافلة ركاب في وادٍ عميق بباكستان، بعد انزلاقها من على طريق جبلي وسط هطول أمطار غزيرة في جنوب غرب البلاد، بحسب وكالة أنباء «أسوشيتد برس».

#Quetta-bound passenger coach Sadda Bahar coming from #Rawalpindi met the tragic accident & plunged into a deep ditch near Dhana Sar, #Zhob, 25 out 31 passengers died & others were injured #Balochistan #TheKillerHighway pic.twitter.com/pJzNrfqGK6