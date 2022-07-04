اكتشاف متحور فرعي جديد أشد خطورة من «أوميكرون» في الهند وأمريكا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، عن إصابة 69 حالة بمتحور فرعي جديد لـ«أوميكرون»، يسمى BA 2.75، وانتشر في 10 ولايات مختلفة، وفقًا لصحيفة «ذا تايمز أوف إنديا».

اكتشاف متحور فرعي جديد لأوميكرون في الهند

وبعد انتشار المتحورات الفرعية الجديدة لأوميكرون، BA.4 و BA.5، الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تسببت في ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، أعلنت الهند عن ظهور متحور فرعي جديد BA.2.75 أكثر خطورة، في 10 ولايات هندية.

وأكدت وزارة الصحة الهندية والاتحاد الهندي لعلم الجينوم اكتشاف متحور فرعي جديد بالبلاد BA.2.75، وأثار خبراء الصحة مخاوف بشأن المتحور الجديد، متوقعين أنه أكثر شدة من المتحورات الأخرى، وقال شاي فليشون، خبير فيروسات بمركز شيبا الطبي بتل هشومير، إنه جرى حتى الآن اكتشاف 85 حالة إصابة بالمتحور الفرعي الجديد BA.2.75 في 8 دول، وشمل ذلك 69 حالة من الهند في دلهي، وهاريانا، وهيماشال براديش، وجامو، وكارناتاكا، وماديا براديش، وماهاراشترا، وتيلانجانا، وأوتار براديش، والبنغال الغربية.

تحذير من انتشار المتحور الفرعي BA.2.75 في العالم

وأكد «فليشون» أنه جرى رصد المتحور الفرعي الجديد أيضًا في دول أخرى هي «اليابان، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، ونيوزيلندا»، لافتًا إلى صعوبة تتبع المتحور في تلك الدول لقلة عدد الإصابات خلال الفترة الحالية، معتقدًا أن المتحور الفرعي الجديد قد يكون مقلقًا للغاية، وذلك لأنه قد يعني ظهور متحورات جديدة أخرى خلال الأيام المقبلة.

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا

من جهة أخرى، رصدت العديد من الدول الأوروبية زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، ويخشى الخبراء الصحيون من موجة جديدة، بعد ظهور المتحورين الفرعيين من أوميكرون «BA.4 و BA.5»، خاصة مع إلغاء حالة طوارئ كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في بعض الدول.