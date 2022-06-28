ما هو «المرض X» الذي حذر منه خبراء بريطانيا؟

بعد أن حذر خبراء الأوبئة في بريطانيا، خلال الساعات الماضية، من انتشار المزيد من الأوبئة الكارثية، خلال الفترة القادمة، التي ستكون على شكل «المرض X»، تسأل الجميع عن ما هي طبيعة تلك المرض.

ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن «المرض X»

1- «المرض X»، هو اسم عنصر كيميائي نائب، استخدمته منظمة الصحة العالمية في فبراير، 2018، للتنبؤ والتمثيل به لأى مرض أو وباء دولى جديد خطير، سببه عامل ممرض غير معروف، ومن المتوقع انتشاره في المستقبل.

2- ضمت منظمة الصحة العالمية «المرض X» الى قائمة المراجعة السنوية لعام 2018 لمخطط البحث والتطوير، حيث طورت المنظمة تلك القائمة لتطوير البحث والأمراض الجديدة التي تشكل مخاطر على الصحة العامة.

3- «المرض X»، هو مجرد اسم افتراضي، ولكنه قد يكون مميتًا ويؤدي إلى الدمار العالم، حيث إنه يعتبر نوعا من أنواع الأمراض الجديدة التي قد تتسبب في تهديد الحياة، كما أنه ينتقل من الحيوانات إلى البشر.

«المرض X» وأشكاله المختلفة

4- «المرض X»، ظهر الفترة الماضية على شكل مرض الحمى الصفراء والإنفلونزا الطيور، جدري القرود، وشلل الأطفال، والتهاب الكبد، وحمى لاسا.

تحذير الخبراء في بريطانيا بشأن «المرض X»

5- وحذر خبير الأوبئة المعدية في جامعة إدنبرة في اسكتلندا ببريطانيا، اليوم الإثنين، من «المرض X» والذي قد يظهر على شكل وباء جديد قادم، يعود إلى أمراض حيوانية المنشأ، حيث تنتقل العدوى من الكائنات الحيوانية إلى البشر، معربا عن أن العالم يعيش عصر الوباء

6- ويذكر أنه جرى اكتشاف حالة يشتبه في إصابتها ب «المرض X»، بجمهورية الكونغو، العام الماضى، وذلك من خلال وجود أعراض مبكرة من الحمى النزفية على امرأة في الثلاثينيات من عمرها، حيث توقع الأطباء أن تكون تلك الأعراض ل «للمرض X»، والذي يمثل مرض جديد غير معروف.