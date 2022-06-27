«نعيش عصر الوباء».. بريطانيا تحذر من أسوأ عاصفة مُعدية على شكل «المرض X»

حذر خبراء الأوبئة في المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، من انتشار المزيد من الأوبئة الكارثية، خاصة مع وجود فيروس كورونا، وجدري القرود، وشلل الأطفال، والتهاب الكبد، إذ نعيش عاصفة مثالية للأمراض المعدية الناشئة، متوقعين سيناريو أسوأ من المحتمل أن يأتي على شكل «المرض X»، بحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

خبراء يحذرون من أمراض جديدة على شكل «المرض X»

وقال البروفيسور مارك وولهاوس، خبير الأوبئة المعدية في جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، إنه بالرغم من إثارة القلق بسبب تفشي الأمراض الحالية، فذلك لا يمثل شيئًا مقارنة بما سيكون قريبًا والذي سيأتي على شكل «المرض X»، موضحًا أن «المرض X» لا يمثل تهديدًا يواجه العالم حاليًا، بل هو مصطلح تستعين به منظمة الصحة العالمية لوصف وجود مرض جديد قد يسبب وباء.

العالم يشهد عصر الوباء

وأكد «وولهاوس» أنه بعد العثور على آثار لشلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي في أجزاء من لندن لأول مرة منذ 40 عامًا، فإن العالم الآن في بداية «عصر الوباء»، فمن المتوقع أن تكون الأوبئة القادمة لها تهديدات فيروسية أكثر شيوعًا من الحالية، موضحًا أن فيروس تلو الآخر يضرب المملكة المتحدة وخدماتها الصحية، وذلك مع وجود فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، وجدري القرود، وشلل الأطفال، والتهاب الكبد، وإنفلونزا الطيور، وحمى لاسا، بالإضافة الى حمى القرم، وذلك ما يدفع الخبراء إلى التنبؤ بالأمراض الجديدة القادمة.

وتوقع خبير الأوبئة المعدية في جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة أن الوباء القادم سيرجع إلى أمراض حيوانية المنشأ، حيث تنتقل العدوى من الحيوانات إلى البشر.

السبب وراء انتشار الأوبئة الجديدة

وبحسب صحيفة «التليجراف»، قال خبير الأوبئة بول هانتر بجامعة إيست أنجيليا في المملكة المتحدة، إن السبب وراء انتشار الأوبئة الجديدة هو انتقال الأشخاص من بلد إلى آخر، فهم المحرك الأكبر لاستيراد الأمراض، داعيًا إلى تعزيز التأهب للوباء.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت، العام الماضي، من أن الوباء الجديد القادم سيكون على مستوى الموت الأسود، وهو الذي قتل ما يقرب من 75 مليون شخص خلال الفترة بين عامي 1346 و1353.