تسمم 11 من أسرة واحدة إثر تناولهم وجبة سمك بالمنزل في القناطر الخيرية

شهدت قرية أجهور الصغرى تسمم 11 فردا من أسرة واحدة، إثر تناولهم وجبة سمك بالمنزل، ونُقل المصابون لمستشفي بنها الجامعي، وتبين تناولهم وجبة سمك فاسدة أدت إلى إصابتهم بقيء وإعياء، وتم حجز الحالات للعلاج، والحالة العامة مستقرة، وتماثلوا للشفاء.

مكان الحصول على السمك

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الأجهزة المعنية التحقيق، وطلبت تحريات المباحث، والاستعلام عن حالة المصابين، وبيان مكان حصولهم على وجبة السمك، حيث تبين أنهم كانوا في المنزل وقت تناول الطعام.

وتلقى مأمور مركز القناطر الخيرية إخطارا من مستشفى بنها الجامعي بوصول 11 حالة تسمم غذائي، وجميعهم من أسرة واحدة، ومقيمين بقرية أجهور الصغرى دائرة المركز.

أسماء مصابي التسمم

وانتقلت أجهزة الأمن إلى المنزل محل الواقعة، وتبين أن المصابين من أسرة واحدة وتناولوا وجبة سمك بالمنزل وأصيبوا بقيء وإسهال وأعراض تسمم، ونُقل المصابين للمستشفى، وتبين أن المصابين هم «حسن ط ي»، 64 سنة، فلاح، و«صباح م ح»، و«فرج ح ط»، فلاح، و«أحمد ف ح»، 25 سنة، و«هدية س ح»، 43 سنة، و«وردة ح ط»، 16 سنة، و«مريم ح ط»، 16 سنة، و«أمنية ع ا»، 18 سنة، و«يوسف م»، 5 سنوات، و«سجدة ا»، سنتين، و«مكة م ع»، 20 سنة.