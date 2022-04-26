فريق تيك توك يشارك في تجربة إحياء قيم اللطف والكرم والتسامح خلال رمضان

حرصت منصة تيك توك، للفيديوهات القصيرة، على إحياء قيم رمضان الأصيلة من خلال تفعيل هاشتاجات وتحديات مختلفة ومشاركة صناع المحتوى لتعزيز قيم التكاتف والتسامح والعطاء والخير، حيث تسعى تيك توك لتسليط الضوء بشكل مكثف على التسامح من خلال سلسلة محتوى توعوي يقوم من خلالها فريق تيك توك الإقليمي بمشاركة قصص حول ما واجهوه من تنمر.

قيم التسامح الحقيقية عبر الإنترنت

وتمارس المنصة دورًا نشطًا في توعية المجتمع وإبراز قيم التسامح الحقيقية عبر الإنترنت، معتمدة على الشهر الكريم الذي يجلب معه فرصة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم.

ومن خلال الفيديوهات المؤثرة يتم سرد القصص المختلفة، حيث يتحدث أعضاء رئيسيون من فريق تيك توك ويشاركون قصصهم ومواجهاتهم مع التنمر، بالإضافة إلى تعريف المشاهدين أيضًا بآليات السلامة المتبعة لمكافحة التنمر.

وظهر في الفيديو محمد سويدان، موظف تيك توك الأصغر سناً بالمنطقة وأحد صناع المحتوى وقال: «تفقد الكلمات قوتها إذا لم يتم الاستماع الحقيقي لها وفهم معناها، ومهمتنا في تيك توك هي الإلهام والإبداع وجلب السعادة»، وهو ما يوضح سبب رؤية فريق للسلامة على أنها مهمة مستمرة، ويعزز أيضاً الارتباط بالمستخدمين، الذين يمكنهم الاستمرار في دفع المبادرة إلى الأمام.

دعم موقف تيك توك الرافض للتنمر

من جانبه قال هاني كامل، مدير عمليات المحتوى لشمال إفريقيا في تيك توك: «استطاع فريقنا، من خلال هذه الفيديوهات التي تدعو للتسامح، دعم موقف تيك توك الرافض للتنمر من خلال الترويج لمجتمع سعيد وآمن، ونتطلع إلى دعم التغيير الإيجابي للمستخدمين، ونعمل على إبراز القضايا المهمة التي تؤثر على مجتمعاتنا الإقليمية، حيث يتطلب هذا الجهد تحديثات متعددة لتحسين تجربة المستخدم وآليات السلامة التي يتم نشرها بانتظام، ونأمل أن تساعد هذه التغييرات في غرس قيم المسؤولية الرقمية».

توعية المستخدمين بنوعية المحتوى الذي يحرض على التنمر

ويهدف الفيديو إلى توعية المستخدمين بنوعية المحتوى الذي يحرض على التنمر أو المضايقة، كما يطلعهم على كيفية إعادة التفكير قبل نشر التعليقات السلبية. ويسلط الفيديو الضوء أيضاً على ميزات الأمان المتعددة، والتدابير التي اتخذتها المنصة، مثل الإبلاغ عن التنمر وتنقية التعليقات، لإنشاء مجتمع صحي وإيجابي داخل التطبيق، وستطلق تيك توك أيضا هاشتاجات #BeTheChange و كن بداية التغيير# ، لتشجيع المستخدمين على مشاركة قصصهم مع التنمر، وكيف تغلبوا على ذلك ، وكيف يريدون أن يكونوا التغيير.