«الخارجية الأمريكية»: شيرين أبو عاقلة قُتلت بإطلاق نار من موقع إسرائيلي

رجّحت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل قليل، أن تكون الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قد أُطلقت من موقع إسرائيلي، إلا أنها شدّدت على عدم وجود ما يدعو للاعتقاد بأنها قُتلت بشكل متعمد، في نبأ عاجل بثته قناة «روسيا اليوم».

رصاصة شيرين أبو عاقلة أُطلقت من موقع إسرائيلي

وقالت الخارجية الأمريكية إن الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية لا تتيح التوصل إلى استنتاج نهائي فيما يتعلق بمصدر الرصاصة التي قتلتها في 11 مايو وتسلمتها من السلطات الفلسطينية.

تسليم رصاصة شيرين أبو عاقلة إلى أمريكا للفحص

قال النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، مساء السبت، إن جهات الاختصاص الفلسطينية وافقت على السماح للجانب الأمريكي بإجراء أعمال الخبرة الفنية على المقذوف الذي اغتال الصحفية الفلسطينية المخضرمة شيرين أبو عاقلة، وبناء على هذه الموافقة تم تسليم المقذوف لهم من أجل القيام بذلك.