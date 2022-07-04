أيمن الجميل: رؤية الرئيس السيسي وراء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 43% في الربع الأول للعام الحالي

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo 3A" للاستثمار الزراعي والصناعي، إن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 14 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، تؤكد قدرة وصلابة الاقتصاد المصرى الذى ينطلق من تخطيط ورؤية مستقبلية شاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعتمد هذه الرؤية على تعظيم الإمكانات الوطنية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مستلزمات الإنتاج والسلع والخدات ودعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى رقم مائة مليار دولار سنويًا.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 44.3% خلال الربع الأول من العام الحالى ليس بسبب ارتفاع أسعار البترول في العالم، لأن الصادرات المصرية لا تقتصر على البترول فقط، وإنما تتنوع بين البترول الخام والمنتجات البترولية والأسمدة والملابس الجاهزة والخضراوات والفواكه والمواد الغذائية والسجاد واللدائن والحديد والصلب والأسمنت والصناعات الهندسية وغيرها، الأمر الذي يشير إلى نمو في مختلف القطاعات الإنتاجية بالتوازي كما يشير إلى وجود خطة ومنهج مدروس يحقق طفرات في القطاعات الإنتاجية ويسهّل عمل المصدّرين ويفتح أسواقًا جديدة.

وأضاف أيمن الجميل أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تكشف بوضوح عن النمو النوعي والكمي في قيمة الصادرات، حيث تشير إلى أن الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات و627 مليون دولار بالربع الأول من العام الجاري، مقابل 4 مليارات و534 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة بلغت مليارًا و93 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات من السلع نصف المصنّعة مليارين و621 مليون دولار، مقابل مليار و940 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة بلغت 681 مليونًا و205 ألف دولار، وبلغت الصادرات من المواد الخام مليارًا و178 مليون دولار، مقابل مليار و13 مليون دولار في الفترة نفسها عام 2021، بزيادة بلغت 165 مليون و675 ألف دولار.

وأوضح أيمن الجميل أن الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع تشير إلى تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التى تقوم على توطين التكنولوجيا ودعم الصناعة المصرية والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج، بحيث تصل الصادرات المصرية عالية القيمة إلى أكبر عدد من الدول المستوردة، سواء في محيطنا التقليدي من الأسواق العربية والأفريقية أو إلى الأسواق الجديدة المزمع التوجه إليها في الفترة المقبلة.