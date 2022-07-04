جهات التحقيق تطلب التقرير الجنائي حول حريق شقة سكنية في العياط

انتدبت جهات التحقيق، عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة العياط، منذ ساعات قليلة، لمعرفة إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تقرير خبراء الأدلة الجنائية، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان حدوث الواقعة، تمهيدا لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث.

بلاغ بحريق شقة في العياط

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة في الجيزة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العياط، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وجود ضحايا أو مصابين، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران للوحدات السكنية المجاورة.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

ودفعت إدارة الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء فور تلقيها البلاغ، حيث جرى السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، كما جرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتبين من التحريات أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

جهات التحقيق تستمع لأقوال شهود العيان

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق الخاصة، التي أمرت رجال المباحث بتكثيف جهودها للتعرف على ملابسات الواقعة، واستدعت عددا من شهود العيان، لسماع أقوالهم حول نشوب حريق بشقة سكنية.

كما تتابع جهات التحقيق، مجرى التحقيقات في الواقعة للوصول إلى سبب اشتعال النيران.