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الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل عقار بكرداسة

كتب:

شيماء مختار
10:24 ص | السبت 02 يوليو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل عقار بمنطقة كرداسة دون وقوع أي إصابات. 

بلاغ بحريق عقار بكرداسة

تعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع مصابين. 

محاصرة النيران لمنع خطر الامتداد

ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وسيطرت على الحريق في غضون دقائق، ومن ثم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي العقارات السكنية المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

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