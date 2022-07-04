تخريج الدفعة الأولى بدورة «فن الإتيكيت» لأبناء الصحفيين بمقر النقابة

شهدت نقابة الصحفيين، اليوم، تخريج الدفعة الأولى من دورة «فن الإتيكيت لأبناء الصحفيين»، وتضمنت الدورة التي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، مجموعة من المحاور بهدف تنمية وتطوير مهارات أبناء الصحفيين في مجال فن الاتيكيت والبروتوكول.

نقابة الصحفيين

وبحسب بيان عن لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين ذكر أن هذه المحاور كان من أهمها: تعريف معنى الإتيكيت وأهميته في حياة الأبناء، دراسة مهارات الاتصال والانطباع الاول ومهارات التعارف وبناء علاقات الصداقة.

فضلًا عن دراسة مهارات الإتيكيت في اختيار الملابس والآلوان وقواعد الأناقة، وقواعد «الجلوس والسير والوقوف والمصافحة»، وقواعد المجاملة.

دورة فن الإتيكيت

كما ذكر البيان أنه قد تناولت الدورة التي نظمت في مقر نقابة الصحفيين تعليم الأطفال مهارات وقواعد اتيكيت الطعام والشراب والولائم، وتضمنت مهارات الحديث والاستماع، ودراسة الشخصية الجذابة، ومهارات التعامل مع الكبار، وقواعد اتيكيت التواجد في الاماكن العامة، ومهارات وقواعد حضور المناسبات الاجتماعية، واتيكيت تقديم الهدايا.

كما تضمنت الدورة دراسة السلوكيات غير المقبولة وكيفية تفاديها، ومهارات وقواعد الإتيكيت في المدرسة والجامعة، مهارات التعامل مع الأصدقاء.وفي نهاية الحفل قام الكاتب الصحفي حماد الرمحي بتكريم الخريجين وتسليمهم شهادات التكريم.