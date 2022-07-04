«نقل النواب» تناقش تحويل النصف نقل إلى ميكروباص بالمنيا

ناقشت لجنة النقل والمواصلات، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حته عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، الذي يطالب بتطوير منظومة النقل والمواصلات بمراكز ومدن المنيا، والمواصلات الداخلية بين المراكز.

وقال النائب أحمد حته عضو مجلس النواب، خلال استعراض طلب الإحاطة، باجتماع اللجنة، إن المواصلات الموجودة بمحافظة المنيا سيئة، وحتى أتوبيسات النقل العام قليلة، وغير متوفرة، ولا يوجد إلا سيارات «نص نقل»، لا تتناسب مع آدمية المواطن.

وطالب حته، بتحديث شبكة النقل والمواصلات خاصة في ظل مشروعات حياة كريمة، والمشروعات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستوى الجمهورية، وتستهدف المواطن والإنسان في المقام الأول، لذا لابد من تطوير شبكة النقل والمواصلات بالمنيا، بما يتناسب مع التطور، مؤكدا دعم نواب المنيا لأي جهد لتطوير منظومة وشبكة المواصلات.

مجلس النواب

وتقدم عضو النواب بمبادرة لاحلال وتجديد السيارات القديمة، بالتعاون مع المحافظة والجهود الشعبية، مشيرا إلى أن مشروعات تطوير المواصلات والنقل، لابد أن يكون من ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، وهي المبادرة الأكبر لأكبر مشروع قومي في تاريخ مصر، وعلى مستوى العالم، والذي يستهدف كما جاء باسم مبادرة الرئيس، وهي الحياة الكريمة، ولابد أن يكون من ضمنها شبكة المواصلات لتسهيل انتقال المواطنين.

القرار صدر بالفعل

وقال اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام بمحافظ المنيا، إنه بالفعل هناك سيارات نصف نقل هي وسيلة المواصلات، وأن المحافظة حريصة على أن تتناسب المواصلات مع المرأة المنياوية، وليس فقط الرجال.

وأعلن سكرتير عام محافظة المنيا، بدء مشروع لتحويل كل سيارات النقل الى سيارات «ميكروباص»، في إطار مشروع لكل المحافظة، ويتم البدء بمركز ومدينة المنيا في بداية المشروع، على أن يتم التعميم بكل مراكز محافظة المنيا، وأن ذلك المشروع، سيعمل على تطوير شبكة المواصلات، موضحا أن القرار صدر بالفعل.