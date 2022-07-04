عاجل.. النواب يحيل مشروعي قانون أهلية الزواج وتعديلات الشهر العقاري

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما.

قانون تنظيم الشهر العقاري

وتصمنت الإحالات مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

كما تم إحالة مشروع قـانون مُقدم من النائبة سهير عبد الحميد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن أهلية الزواج، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية ، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، وحقوق الإنسان.

الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني

ويناقش مجلس النواب فى جلسته العامة ،الأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن:

أ‌. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 226 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / 2022.

ب‌. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022.

وكان مجلس النواب قد انتهى من الموافقة المبدئية على مجموع مواد بتعديل قانون "قادرون باختلاف"لذوى الإعاقة .