رئيس إسكان النواب: 52 مركزا جديدا بالمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الحياة في القرى والريف المصري، وأن مراحل العمل تسير بخطى ثابتة وعلى قدم وساق في هذا المشروع القومى مما ينعكس أثره على المواطنين بصورة مباشرة.

مشروعات مبادرة حياة كريمة

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، إلى أن المرحلة الثانية للمبادرة تكون في 52 مركزا جديدا على مستوى المحافظات المصرية التي تم البدء في تنفيذها وتستمر لمدة عام، وتعمل على رفع كفاءة منازل، وبناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القرى الأكثر احتياجًا، إضافة لمد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل، وإنشاء بنية تحتية، ومشروعات متناهية الصغر، وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى.

ومن جانبه، طالب النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بسرعة إرسال مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن القطاع من أهم وأبرز القطاعات الخدمية التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.

وتساءل المغازى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، عن موعد الانتهاء من مشروع القانون، خاصة وأنه من المتوقع أن يساهم في تحسين الحصول على الخدمة، حيث يختص الجهاز بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك.

وعلق أسامة حمدي عبد الواحد، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق: «هناك جلسات عمل مستمرة بشأن مشروع القانون والانتهاء من الصيغة النهائية قريبا».

تخصيص أرض لمحطة صرف صحي بميت غمر

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة؛ أبرزها طلب بشأن سرعة إجراءات تخصيص أرض لمحطة صرف صحي بالبر الشرقي بميت غمر في محافظة الدقهلية، وارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بعزبة الهاويس بمحافظة الدقهلية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل المرافق لحي بـن زيـد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، إضافة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مشروع صرف صحي متكامل «محطة - شبكة انحدار - خط طرد» بقرية ميت طريف – مركز دكرنس – محافظة الدقهلية.