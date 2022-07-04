وزير قطاع الأعمال: تطوير 14 فرعا بشركة جسور في أفريقيا والدول العربية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنّ شركة جسور كان لديها 23 فرعا أغلبها في أفريقيا والدول العربية وفرنسا، مؤكدًا التركيز على 14 فرعا بينها 8 في أفريقيا، وبدأ العمل في فروع بالبرازيل والولايات المتحدة وألمانيا، ونخطط لفتح فروع في روسيا ودبي والهند وماليزيا والصين.

افتتاح فروع الشركة في غانا

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن اليوم يجرى افتتاح فروع الشركة في غانا والكاميرون والسودان وفرنسا ودبي والصين، لافتا إلى أنه تمت مراجعة أساليب العمل وتغيرها؛ لتعتمد على مدير محلي على عكس السابق حينما كنا نرسل مصريا في تلك الدول يكون شبكة علاقات هناك خلال 3 أعوام على الأقل، وأصبح الاعتماد على كفاءات محلية لديها شبكة العلاقات بالفعل، مع بعض النماذج من المساعدين له في مجال إدارة الفرع أو الشركة.