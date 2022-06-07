وزير قطاع الأعمال يشرح الهدف من طرح «غزل المحلة» لكرة القدم في البورصة

قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم فتح باب الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم، والتي تُعد أول شركة كرة قدم تطرح في البورصة المصرية، اعتبارا من يوم 12 يونيو 2022 وحتى الأول من يوليو 2022، جاء بعد أن تفاجأنا بصعود غزل المحلة للدوري الممتاز، وكان ما ينفق على الفريق الأول لا يرقى للصرف في الدوري الممتاز، لذلك تم اتخاذ قرار بفصل الشركة الأم عن الشركة المتخصصة بكرة القدم وتم عمل رعاية لهم.

الإعلانات بلغت 28 مليون جنيه خلال أول عام

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الإعلانات بلغت 28 مليون جنيه خلال أول عام، و29 مليون جنيه خلال العام الثاني تم إنفاقها على الفريق، فضلًا عن أنه تم فصل ملاعب التدريب والنادي عن الشركة، وتم تقييمها كحق انتفاع لمدة 20 عاما، وهو ما دخلت به الشركة الأم كنصيب وكان 65 مليون جنيه، وتم إضافة 37 مليون جنيه وعمل طرح خاص لمجموعة من المستثمرين.

أبرز المستثمرين شركة مصر القابضة للتأمين

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن أبرز المستثمرين شركة مصر القابضة للتأمين، ويتم طرح 98 مليون جنيه للجمهور بحد أدنى 1000 جنيه للاكتتاب وحد أقصى 2 مليون جنيه، موضحًا أن الهدف من فتح الاكتتاب العام في أسهم «غزل المحلة» بغرض أن تبتعد الشركة عن الشركة الأم التي لديها خطة تطوير ينفق أموال عليها لتطوير المصانع، وتم فصل الاستثمار الرياضي عنها لإنشاء قطاع ناشئين في غاية القوة بمساعدة وتحت إشراف خبرات عالمية.

نسعى لتصدير اللاعبين في الدوريات الخليجية والأوروبية

وتابع: «ستكون مفرخة على مستوى عالمي يمكن أن يخرج للفريق الأول أشباه لمحمد صلاح والنني، ودعم الفريق الأول لوجوده في مركز متقدم بالدوري لفتح المجال لتصدير اللاعبين للدوريات الخليجية والأوروبية».