عاجل.. مدبولي: 20% ارتفاعا في الصادرات المصرية خلال الربع الأول من 2022

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء العمل على منصة التجارة الإلكترونية للترويج للمنتجات المصرية للعالم التابعة لشركة النصر للتصدير والاستيراد «جسور»، لافتاً إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية بشكل غير مسبوق في الفترة الماضية، مع استهداف الزيادة والمزيد في الفترة المقبلة.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي منعقد بحضور عدد من الوزراء والمسئولين لإعلان افتتاح 6 أفرع لشركة جسور والمنصة الإلكترونية، أن إجمالي الصادرات المصرية ارتفعت لتبلغ 9.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، مقابل 7.7 مليار دولار في عام 2021، محققة نموا قدره 20%.

ولفت إلى أن قيمة الصادرات المصرية للعالم في عام 2021 كانت أكثر من 40 مليار دولار بنسبة ارتفاع 49% عن عام 2020، بعدما كانت 26.8 مليار دولار.

وأشار إلى وجود استقرار للطلب العالمي على المنتجات المصرية في العالم، وارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.