قناة السويس: الهيئة تعاملت بمرونة مع الأزمات الحالية وعلى رأسها «أوكرانيا»

قال جورج صفوت، المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، إن القناة تحقق إيرادات وأرقاما قياسية لأول مرة في تاريخها في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، لتعطي دلالات اقتصادية مهمة، لافتا إلى أن قناة السويس لأول مرة تحقق 7 مليارات دولار أمريكي إجمالي إيرادات خلال العام المالي 2021-2022، بالإضافة إلى 1.32 مليار طن من البضائع عبَّرت القناة خلال العام المالي المنقضي، و22 ألف سفينة، وتعد تلك الأرقام غير مسبوقة في ظل التحديات العالمية.

الإيرادات تأتي في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم

وأوضح «صفوت»، في مداخلة هاتفية، لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC» أن الهيئة تعاملت بشكل مرن مع الأزمات الحالية وخاصة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي تؤثر على الاقتصادي العالمي، لافتا إلى أن تلك الإيرادات تأتي في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم، وحركة التجارة التي ما زالت تتعافى من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على حركة التجارة المنقولة بحرا بشكل خاص.

هيئة قناة السويس انتهجت سياسات تسويقية مبكرة

وأشار«صفوت» إلى أنه بالرغم من تلك التحديات حققت قناة السويس أرقاما قياسية تعكس تعامل الدولة المصرية، وإدارة هيئة قناة السويس التي انتهجت سياسات تسويقية مبكرة، متابعا «كان لنا السبق تحديدا في التعامل مع الأزمتين أزمة جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، وحركة التضخم التي يشهدها الاقتصاد العالمي».

وأكد جورج صفوت، المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، أنه بالرغم من التحديات التي يشهدها العالم، تمكنت القناة من تحقيق إيرادات هي الأعلى في تاريخها، وحجم حمولات منقولة أبهر العالم بعدما تخطى حاجز الـ 1 مليار و320 مليون طن بزيادة 10.9% عن العام المالي السابق، مشيرا إلى أن الإيرادات تعكس حجم الدعم الذي تتلقاه الهيئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية، الذي أدى إلى التطوير المستمر في قناة السويس والارتقاء بالخدمات المقدمة بكل أنواعها.