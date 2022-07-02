افتتاح مشروعات طبية بمستشفى جامعة قناة السويس اليوم.. منها جناح عمليات

يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، اليوم السبت، عددًا من المشروعات الطبية في الإسماعيلية.

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن المستشفيات الجامعية تشهد اليوم السبت سلسلة من الافتتاحات الكبرى، تشمل جناح العمليات الكبرى (الكبسولات)، ووحدة التعقيم المركزي وتوسعات العناية المركزة.

ضم المستشفى للتأمين الصحي الشامل

وقال الدكتور ناصر مندور، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن أعمال تأهيل ورفع كفاءة الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعي تأتي تمهيداً لانضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ووضع حجر الأساس لمبنى العيادات الخارجية الجديدة، ومستشفى طب وجراحة الأطفال.

ومن المفترض أن يتفقد وزير التعليم العالي المنشآت الجديدة داخل الحرم الجامعي من مباني كليتي الألسن والحاسبات والمعلومات، وكذلك مركز الاختبارات الإلكترونية.

كما يتفقد وزير التعليم العالي قبل زيارته جامعة قناة السويس مستشفى أورام الإسماعيلية، ومقر هيئة الاسعاف الجديد ومركز طبي السبع آبار الشرقية، وبعض المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

مبادرة «حياة كريمة»

وأشار «مندور» إلى أن الجامعة بالتنسيق مع مبادرة «حياة كريمة» نفذت 6 قوافل خلال شهر يونيو الماضي، تشمل كل التخصصات لخدمة المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً، واستهدفت 1400 مواطن.

وأضاف أن الحملات استهدفت أيضاً 1024 حالة بيطرية، موجهاً بضرورة الاستمرار في الدور التوعوي والتثقيفي داخل كليات الجامعة وخارجها، من خلال تنظيم ندوات تتواكب مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الاستمرار في المشاركة الفعالة في قوافل «حياة كريمة».