وزير الرياضة: لدينا ذخيرة من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر عاليا

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن النتائج الجيدة التي حققتها البعثة المصرية في بطولة البحر المتوسط، تؤكد أننا لدينا ذخيرة من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر عاليا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين؛ لاستعراض نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

استيراتيجية طويلة المدى لصناعة البطل الأولمبي

وأكد صبحي، أمام لجنة الشباب بمجلس النواب، أن الوزارة وضعت استيراتيجية طويلة المدى لصناعة البطل الأولمبي، وهي الاستيراتيجية الوطنية؛ حيث نسعى لتحقيق 10 ميداليات في أولمبياد 2024، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في إنشاء 98 حمام سباحة من خلال استثمارات القطاع الخاص، فضلا عن 48 حمام سباحة بمراكز الشباب، إلى جانب العديد من حلقات الملاكمة وبساط الجودو، ما يساعد في ظهور عدد كبير من الأبطال.

تفوق واضح للاعبي الخماسي الحديث

وأوضح الوزير، أن لجنة الشباب والوزارة والاتحادات الرياضية المختلفة في منظومة واحدة هدفها تحقيق الأفضل للرياضة المصرية، وهو ما تحقق في بطولة ألعاب البحر المتوسط، وشاهدنا تفوقا واضحا للاعبي الخماسي الحديث والسلاح والريشة الطايرة.