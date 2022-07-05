«التعليم العالي» تواجه الكيانات الوهمية وتحذر الطلاب قبل التنسيق

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق بالوزارة، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل عملها ومهامها طوال أيام الأسبوع لضبط الكيانات الوهيمة والمؤسسات التعليمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات وتقدم الخدمة التعليمية دون سند قانوني وتمنح شهادات مزورة غير معتمدة، وذلك تنفيذاً لتوجيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

محاربة الكيانات الوهيمة

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجان الضبطية القضائية ستداهم خلال الساعات المقبلة إحدى كبرى الكيانات الوهمية بالأقاليم واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاهها، لافتا إلى أن اللجنة قامت الفترة الماضية بزيادة عدد أعضائها لمحاربة تلك الكيانات والقضاء عليها.

تنسيق الجامعات 2022

وناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي المواطنين والطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق خلف مروجي الإعلانات للكيانات والمؤسسات التي تدعب انتسابها للتعليم العالي والجامعات والتواصل مع الوزارة بشأن التأكيد من عمل تلك الكيانات واعتمادها من الأعلى للجامعات أو الدخول للمواقع والصفحات الرسمية للوزارة والمجلس عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من المؤسسات المعتمدة سواء داخل مصر أو خارجها وضرورة تحرى الدقة والاستفسار قبل الالتحاق لتلك الكيانات.