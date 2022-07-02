وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جراحة الأطفال بالإسماعيلية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، عصر اليوم السبت، جامعة قناة السويس لافتتاح بعض المشروعات الطبية.

وفي مستهل الزيارة، وضع الدكتور خالد عبدالغفار حجر أساس مستشفى طب وجراحة الأطفال، يرافقه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وعدد من القيادات الطبية.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس أن الافتتاحات الجديدة والمشروعات الطبية العملاقة التي تشهدها الإسماعيلية خلال الفترة الحالية، تهدف في المقام الأول لخدمة أهالي الإسماعيلية وإقليم القناة.

وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات بالإسماعيلية

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، اليوم السبت، وحدة طب الأسرة بقرية «السبع آبار شرقية»، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، إحدى وحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

«عبدالغفار» يستمع لمطالب المواطنين بالإسماعيلية

كما تفقد «عبدالغفار» مستشفى أورام الإسماعيلية، ومجمع إسعاف الإسماعيلية الجديد، بعد تطويره ودعمه بأحدث الأجهزة والسيارات في الفترة الأخيرة.

والتقى وزير التعليم العالي عدداً من المواطنين، خلال جولته التفقدية بمحافظة الإسماعيلية، لتفقد بعض المنشآت الصحية، واستمع خلال لقائه المواطنين لمطالبهم، والتعرف على احتياجاتهم، ومدى رضائهم عن مستوى الخدمات المقدمة داخل الوحدات الصحية.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، في تصريحات له خلال جولته بالإسماعيلية، إن الزيارة تأتي ضمن جولاته الميدانية لمتابعة المنشآت الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والاطلاع على أعمال تطوير المنشآت الصحية، بما يساهم في تحقيق رؤية «مصر 2030».

رافق وزير التعليم العالي، في جولته، كل من الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد البرعي، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.