أستاذ اقتصاد: قناة السويس أصبحت من أهم المعابر المائية في العالم

أعرب محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، بتحقيق قناة السويس أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخيها بقيمة 7 مليار دولار، موضحًا أنه بالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي يُعاني منها دول العالم بشكل كامل ورغم التراجع التجاري الذي يشهده العالم أجمع، استطاعت قناة السويس تحقيق معدلات غير مسبوقة في إيراداتها، كما أن الدولة المصرية وضعت قناة السويس في مقدمة أولوياتها، حتى أصبحت محورًا تحاريًا كمعبر رئيسي يساهم في عبور أكثر من 12% من التجارة العالمية.

مصر واجهت وضعا اقتصاديا غير مسبوق

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «غرفة الأخبار»، على شاشة «extra news»، أن المرونة في الخطة التسويقية لقناة السويس والتي تستهدف خطوط تجارية بعينها، فضلًا عن زيادة قدرات القناة وزيادة الكراكات وأسطول النقل، وكذلك مشروعات توسعة في القطاع الجنوبي وزيادة الأعماق، كل هذه الأمور ساهمت في تحقيق القناة أعلى معدلات في المرور والحمولات والإيرادات، موضحًا أن حادث جنوح السفينة إيفرجيفن العام الماضي رأى العالم بنفسه أن قناة السويس هي أهم معبر مائي في العالم.

الحفاظ على الهوية المصرية ومؤسسات الدولة المصرية قوية ومتماسكة

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن مصر واجهت وضعا اقتصاديا غير مسبوق وتمكنت مصر علي مدار السنوات السابقة من تحقيق أهداف ثورة 30 يونيو التي كان من أبرزها الحفاظ على الهوية المصرية ومؤسسات الدولة المصرية قوية ومتماسكة، مشيدًا بتغلب مصر علي الأزمات مثل أزمة جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» والأزمة الروسية الأوكرانية وهذا بفضل الله ووجود أرادة سياسية حقيقية ووجود شعب واثق بقيادة وألتف وتكاتف مع القيادة السياسية لنعبر ونتخطى هذه الصعاب ونتجه إلى الجمهورية الجديدة بكامل أركانها.