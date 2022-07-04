مسلم: الأكاديمية الوطنية جهة مستقلة تملك الكفاءة ومجلس الأمناء سيدير الحوار الوطني

أشاد الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بإسناد إدارة الحوار الوطني للأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أنها جهة مستقلة، تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، ولديها كفاءات وكوادر قادرة على إدارة الحوار الوطني، وبطبيعة الحال هناك مجلس أمناء، تم اختيار أعضائه من أجل إدارة هذا الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا في الوقت ذاته، أن ذكرى 30 يونيو و3 يوليو، تنعش لدى الشعب المصري الروح الوطنية.

الحوار الوطني سيعيد ما حدث من شرخ في تحالف 30 يونيو

أضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويُعرض على شاشة «ETC»، أن من الأمور الجيدة، ضم الحوار الوطني لكل أطراف ثورة 30 يونيو، ويُعيد ما حدث من شرخ في تحالف 30 يونيو، فالحوار الوطني يعيد التحالف مرة أخرى على مائدة واحدة، لمناقشة مستقبل الوطن في الفترة المقبلة، «كل واحد يقول رأيه بكل حرية، ويستمع لآراء الآخرين، وسيتم استيعاب جميع الآراء في هذا الحوار الوطني»، موضحًا أنه قدم اقتراحا منذ فترة، بأن يكون هناك وثيقة في الحوار الوطني، بعدم التعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية.

لا مصالحة على دم.. «مفيش مصالحة مع الإخوان»

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن التعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية سبب العديد من المشكلات، «نرجع تاني نتكلم عن العفو الرئاسي، بعد ما يُقبض على المتورطين مع الجماعة الخائنة، وندخل في دائرة لا خروج منها»، ومن هنا لم يعد هناك مجال للتواصل مع جماعة الإخوان، ولا يتوهم البعض أن الدولة المصرية قد تتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، «مفيش مصالحة على دم، مفيش مصالحة مع جماعة الإخوان»، مؤكدًا أنه تقدم أيضًا باقتراح، بأن يتم ضم أسر الشهداء للحوار الوطني، كما أن تواجد الإخوان في الحوار الوطني أمر مرفوض.

تشكيل مجلس الأمناء الخاص بالحوار الوطني جاء متوازنًا

وتابع: أن «تشكيل مجلس الأمناء الخاص بالحوار الوطني جاء متوازنًا، ودي بادرة جيدة، تجعل المواطنين يتمسكون أكثر بالحوار الوطني»، كما أن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أعلن السماح للصحفيين بتغطية الحوار الوطني، وهذا يّدل على أن هناك نية صادقة لإجراء حوار وطني يضم كل الأطراف السياسية.