«مسلم» لطلاب إعلام بني سويف: الصحافة تتطلب الدقة

أشاد الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بالمجهود المبذول من طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة بني سويف، في مشروعات التخرج التي شهدت منافسة قوية هذا العام، والذي ظهر في تنوع القضايا التي نوقشت في المشروعات، خاصة مجلة «أندر إيدچ» التي حصلت على المركز الأول بفارق بسيط عن مجلة «تايم لاين».

«مسلم»: ضرورة احتواء الصحيفة على فنون مختلفة

وقال «مسلم» إن الصحافة تتطلب الدقة، سواء في اختيار الموضوعات، أو حتى المصادر، وكذلك المعلومة ذاتها، ولابد أن تحتوي المجلة أو الصحيفة على أنواع مختلفة من الفنون الصحفية كالتقارير والـ«فيتشرات»، وألا تقتصر على أنواع محددة فقط.

وأشار «مسلم» إلى طريقة اختيار المصدر، حيث يجب ذكر تخصصه، وأن يكون تعريفه واضحاً للقارئ، وكذلك الانفوجراف والذي يعد أحد أهم أنواع الصحافة التي تجذب القارئ.

لجنة تحكيم مشروعات التخرج

وشارك رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة «الشروق»، والإعلامي نشأت الديهي، رئيس قناة «TEN»، والصحفي سامي عبدالراضي مدير تحرير «الوطن»، ورئيس تحرير شبكة تليفزيون «النهار»، اليوم الأربعاء، في تحكيم مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام، وبحضور الدكتورة نسرين حسام الدين، المستشار الإعلامي لجامعة بني سويف ووكيل كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع، والدكتورة منى هاشم رئيس قسم الصحافة وأساتذة كلية الإعلام.

مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة

وأطلقت مجموعة من طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مشروع تخرج عبارة عن مجلة تربوية متخصصة موجهة للقائمين على رعاية الأطفال والمراهقين ممن هم أقل من 18 عامًا، لتكون دليلهم الأمثل للتربية السليمة، وحملت اسم «أندر إيدچ»

فيما أطلق فريق آخر مشروع تخرج تحت اسم «تايم لاين Timeline»، كمجلة متخصصة في «السوشيال ميديا»، التي تعد الأولى من نوعها من حيث الفكرة، حيث تهدف إلى تناول هذا المجال بشكل أعمق، وتم تخصيص بابين لتناول الجانب الإيجابي في هذا العالم.