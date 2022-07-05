حبس مقاول بالهرم لتعذيب ابنته: «خلعت الحجاب خلال دراستها في تركيا»

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس مقاول 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتعذيب ابنته الطالبة بكلية الصيدلة، بسبب خلعها الحجاب خلال دراستها بتركيا، وتعاطيها المواد المخدرة، حيث اعترف بارتكابه الواقعة، مؤكدا أنه احتجزها داخل حمام، وقص شعرها، بمنطقة الهرم، بينما أبلغت شقيقة المجني عليها قسم الشرطة لإنقاذ شقيقتها من التعذيب.

بلاغ بواقعة تعذيب طالبة في كلية الصيدلة

تلقى العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا من فتاة، اتهمت فيه والدها باحتجاز شقيقتها داخل حمام تحت الإنشاء، وتعذيبها.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أن ابنته خلال الدراسة بتركيا، خلعت الحجاب، وتعاطت المواد المخدرة: «راحت تدرس فخلعت الحجاب وتعاطت المخدرات».

واعترف بارتكابه الواقعة، مؤكدا انه اعتدى عليها بالضرب، واحتجزها داخل حمام تحت الإنشاء، وقص شعرها.

وجرى إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بالواقعة وجرى تحرير محضرا، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.