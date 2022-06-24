وفاة فتاة داخل مصحة لعلاج الإدمان في الهرم

لفظت فتاة، في العقد الثالث من العمر، أنفاسها الأخيرة داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة الهرم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

الفتاة كامت مدمنة للهيروين

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا بوفاة فتاة داخل مصحة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة الهرم، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «مي.ط.م»، 25 عاما، وكشفت التحريات بأن الفتاة مدمنة لمخدر الهيروين، وقامت أسرتها بإدخالها مصحة لعلاج الإدمان إلا أنها توفيت أثناء خضوعها للعلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الوفاة.

أم تقتل ابنتها مستعينة بنجليها

وفي سياق آخر، استعانت ربة منزل في الجيزة بابنتها وابنها للاعتداء على شقيقتهما بالضرب وتقييدها حتى فارقت الحياة، جاء هذا بسبب اعتياد المجني عليها التغيب عن المنزل لفترات طويلة دون علم أسرتها، الأمر الذي دفعهم للاعتداء عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على الأم وابنتها المتسببتين في الواقعة، فيما تواصل أجهزة الأمن البحث عن الابن الهارب، وعليه فقررت النيابة حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

وبالانتقال والمعاينة تبين العثور على جثمان فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، بها آثار تقييد باليدين والساقين وآثار جنزير على وسطها، وكشفت التحريات أن أمها وشقيقتها وشقيقها احتجزوها وقيدوها بحبال وجنزير، لأنها دائمة الغياب عن المنزل، واعتدوا عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.