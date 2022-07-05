مصرع شخصين إثر انهيار بيارة صرف صحي بمركز بدر في البحيرة

لقى شخصان مصرعهما إثر انهيار بيارة صرف صحى أثناء عملية الحفر بمنطقه مركز 2 طريق الضبيعة التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى حفظ الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة بدر يفيد باستقبال المستشفى جثة شخصين إثر انهيار بيارة صرف صحي أثناء عمليات الحفر بها وجرى نقل الجثتين تحت تصرف النيابة وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة كل من «سامح ب.ش»، 24 عاما، مقيم الضبيعة، و«سمير.ص.أ»، 20 عاما، مقيم الضبيعة، وتم حفظ الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان قد استقبلت مستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة عصر اليوم جثة شخصين و10 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي بالكيلو 70 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون وجرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، كما حررت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة وادي النطرون محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.