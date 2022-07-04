مصرع 2 وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص على صحراوي البحيرة

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 11 آخرون بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة لنقل الركاب «ميكروباص» على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، بمنطقة الكليو 110 طريق الضبعة، باتجاه القاهرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لإجراء الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، والتحفظ على جثتي المتوفين تحت التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيق.

إخطار أمني بمصرع وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثتين لشخصين و10 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وجرى حفظ الجثتين في ثلاجة حفظ الموتى، وإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية للمصابين، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في حادث وادي النطرون

أسفر الحادث عن إصابة كل من:

- محمود س. م.، 47 سنة، مقيم كفر الشيخ، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- محمود م. ع.، 22 سنة، من المنصورة، مصاباً بكسر في الساق اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- عبدالتواب ع. ع.، 38 سنة، كفر الشيخ، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وقطع بالاذن اليسرى.

- أحمد س. س.، 35 سنة، مقيم بكفر الشيخ، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه نزيف بالمخ.

- محمد ع. خ.، 31 سنة، مقيم بالمنصورة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- أحمد م. أ.، 32 سنة، مقيم بالمنصورة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- إسلام ف. ع.، 25 سنة، مقيم بالمنصورة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- سامح س. أ.، 32 سنة، مقيم بكفر الشيخ، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- حلمي ف. ح.، 25 سنة، من كفر الشيخ، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- حسن ف. ح.، 25 سنة، مقيم بكفر الشيخ، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- آمر م. ع.، 36 سنة، مقيم بالمنصورة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ويجري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة

أسماء المتوفين في الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وهما:

- عصام م. ب.، 26 سنة، مقيم بالدقهلية.

- إيراهيم أ. ذ.، 38 سنة، من كفر الشيخ.

جرى حفظ الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرتها، والتصريح بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.